"Бенфика" - "Спортинг": Трубин против лучшего бомбардира Европы в матче за чемпионство Португалии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

К очному противостоянию за чемпионство лидеры первенства подошли, имея одинаковое количество баллов в таблице - по 78 (у "Спортинга" есть игра в запасе). Матч состоится на арене "Бенфики" - "Эштадиу да Луж". Начало - в 20:00 по Киеву.

Что надо знать о "золотом" поединке

При равенстве очков в местном чемпионате все решают личные встречи. В первом круге "Спортинг" минимально одолел команду Анатолия Трубина (1:0). Поэтому "Бенфика" может оформить 39-е чемпионство на глазах своих болельщиков, если победит соперника с разницей в два или более мячей. В таком случае она сравняется со "Спортингом" по очкам, но будет иметь преимущество в очных матчах.

Если "Бенфика" выиграет минимально, судьба титула решится в последнем туре. Там Трубину с партнерами нужно будет выступить лучше "Спортинга", поскольку при равенстве очков и личных матчей - решающим станет разница забитых и пропущенных мячей. А в этом - преимущество в три мяча на стороне "зелено-белых".

"Спортинг", в свою очередь, может досрочно стать чемпионом и отпраздновать свое 21-е "золото" на стадионе главного соперника, если победит в лиссабонском дерби с любым результатом.

"Бенфика", пошумевшая в Лиге чемпионов, последнюю осечку допустила месяц назад, с тех пор одержала в чемпионате и Кубке четыре победы подряд. Поражений во внутреннем первенстве у "орлов" не было с января.

У "Спортинга" тоже есть своя внушительная серия: команда одержала уже пять побед подряд. Последняя потеря очков случилась в начале апреля в домашней игре против "Браги", когда не удалось удержать победу. А поражений в чемпионате не было с начала декабря.

Трубину в этом матче будет нелегко, ведь придется противодействовать, в частности, лучшему бомбардиру сезона в Европе - Виктору Дьокерешу. На счету форварда в чемпионате Португалии 38 голов - это позволяет ему лидировать в рейтинге "Золотой бутсы", даже несмотря на то, что португальская Примейра не входит в топ-5 чемпионатов континента. А вообще в сезоне швед забил 52 гола в 49-ти матчах во всех турнирах.

Виктор Дьокереш (фото: instagram.com/viktorgyokeres)

Кто фаворит и где смотреть матч

Букмекеры уверены в победе Трубина и его команды. Ставки на успех "Бенфики" принимаются с коэффициентом в диапазоне - 2,30-2,35. На "Спортинг" этот показатель - 3,15-3,30. Цена ничьей - 3,26-3,33.

Поединок в Украине будет транслировать медиасервис MEGOGO на собственном канале "Футбол 3".