ua ru
Ср, 08 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бенфика" разгромила "Брюгге" и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов

Новина українською →
Лиссабон, Вторник 07 марта 2023 23:51
"Бенфика" разгромила "Брюгге" и стала первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов Фото: "Орлы" празднуют взятие ворот на родной арене (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Сверхуверенной победой лиссабонской "Бенфики" завершился ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2022/23 против бельгийского "Брюгге".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответные матчи

"Бенфика" – "Брюгге" – 5:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Р. Силва, 38, Рамуш, 45+2, 57, Мариу, 71 (пенальти), Нерес, 77 – Майер, 87

Португальский гранд уже на 2-й минуте смог забить. "Орлы" молниеносно разыграли атаку, на финише которой Мариу в касание замкнул прострел Баха. Но судейская бригада отменила забитый мяч из-за офсайда.

Впрочем, "Бенфика" продолжала выглядеть лучше и шокировала брюгинцев двумя голами перед перерывом. На 38-й минуте Рафа Силва получил передачу Рамуша, обыграл Нильсена и "шведой" отправил мяч в дальний угол. А в добавленное арбитром время Рамуш превратился в голеадора и, убрав ложными замахами Мехеле и того же Нильсена, мощно пробил мимо кипера.

Добили лиссабонцы соперника во второй половине еще тремя голами. Разгромным счет сделал Рамуш. Это Гримальдо подключился к атаке и выполнил прострел с левого фланга, а форвард "орлов" удачно подставил ногу. На 71-й минуте Мариу реализовал одиннадцатиметровый за фол на Жилберто.

А впоследствии Нерес точным ударом из угла штрафной сделал счет совершенно неприличным. Правда, "Брюгге" все же организовал гол престижа. Хозяева расслабились под занавес матча, и Бьюкенен нашел свободного Майера, а тот эффектным ударом снял паутину с дальней девятки – 5:1 в итоге.

Итак, "Бенфика" уверенно выбила бельгийский титулованный клуб, забив 7 мячей в двух матчах. Лиссабонцы первыми вышли в 1/4 финала Кубка чемпионов. Жеребьевка решающих стадий турнира состоится 17 марта.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Фейеноорда" перед 1/8 финала Лиги Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брюгге Лига Чемпионов Бенфика
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти