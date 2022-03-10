RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білий дім: Росія може застосувати хімічну або біологічну зброю в Україні

Автор: Артур Родивилов

Росія може готуватися до застосування хімічної або біологічної зброї. Операція може бути проведена під чужим прапором.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

Раніше в МЗС РФ і Міноборони Росії зробили ряд заяв про нібито підготовку зброї в лабораторіях України. Київ неодноразово спростовував ці заяви.

"Тепер, коли Росія зробила ці помилкові заяви, а Китай, мабуть, підтримав цю пропаганду, ми всі маємо бути напоготові. Росія, можливо, застосує хімічну або біологічну зброю в Україні або організує операцію під помилковим прапором з його використанням. Це чітка закономірність", - йдеться в повідомленні.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України