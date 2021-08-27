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Білий дім підтвердив, що плани щодо зустрічі Зеленського і Байдена в силі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена наступного тижня відбудеться. Американський лідер прийме свого українського колегу в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"На наступному тижні президент буде приймати президента України Зеленського в Білому домі", - сказала Псакі в ході брифінгу.

Вона уточнила, що в ході візиту українського лідера буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і Криму.

Крім того, за її словами, Байден обговорить із Зеленським співробітництво в галузі енергетичної безпеки, боротьбу з корупцією і реалізацію в життя реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив про відсутність індикаторів про скасування або перенесення візиту Володимира Зеленського в США на тлі ситуації в Афганістані.

Відзначимо, візит Зеленського в США запланований на 31 серпня.

Детальніше про поїздку українського президента в США - в матеріалі РБК-Україна "Перша зустріч. Про що Зеленський буде говорити з Байденом у Вашингтоні".

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден