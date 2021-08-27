Білий дім підтвердив, що плани щодо зустрічі Зеленського і Байдена в силі

Зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена наступного тижня відбудеться. Американський лідер прийме свого українського колегу в Білому домі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Білого дому Джен Псакі .

"На наступному тижні президент буде приймати президента України Зеленського в Білому домі", - сказала Псакі в ході брифінгу.

Вона уточнила, що в ході візиту українського лідера буде висловлено підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед обличчям російської агресії на Донбасі і Криму.

Крім того, за її словами, Байден обговорить із Зеленським співробітництво в галузі енергетичної безпеки, боротьбу з корупцією і реалізацію в життя реформ, заснованих на спільних демократичних цінностях.