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Білий дім відповів на заклик Байдена позбавити Трампа даних розвідки

Вашингтон, Неділя 07 лютого 2021 07:13
Білий дім відповів на заклик Байдена позбавити Трампа даних розвідки
Фото: Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Питання про надання екс-президенту США Дональду Трампу секретних даних вирішуватимуть представники розвідки. Раніше Байден закликав не надавати секретні брифінги Трампу через його непередбачуваність.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє The Washington Post.

Таким чином Білий дім відреагував на пропозицію глави держави Джо Байдена позбавити свого попередника доступу до даних розвідки. 6 лютого президент заявив, що Трампа не можна допускати до секретних брифінгів (зазвичай, колишні президенти мають право отримувати цю інформацію).

"Яку цінність вони для нього мають? Який вплив у нього взагалі є, окрім того, що він може проговоритися і щось сказати?", - пояснив свою позицію Байден, назвавши поведінку Трампа непередбачуваною.

"Президент висловлював занепокоєння з приводу того, що колишній президент Трамп отримає доступ до секретної розвідувальної інформації. Але він також глибоко довіряє своєї власної розвідувальній команді, яка вирішить, в якій саме формі надавати розвідувальну інформацію, якщо колишній президент Трамп її попросить", - заявила Псакі.

За традицією екс-президенти США отримують від офіцерів розвідки стислі доповіді. При цьому чинним главам держави надають більш розгорнуті відомості. Колишнім президентам дають більш повну секретну інформацію в тому випадку, якщо вони представляють Вашингтон за кордоном, і це вимагається для їхньої підготовки.

Раніше повідомлялося, що кількість виборців, зареєстрованих в Республіканській партії США, початоло стрімко зменшуватися. З початку року їх стало менше на десятки тисяч.

Також Джо Байден провів телефонні переговори з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Вони обговорили питання співробітництва.

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