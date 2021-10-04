Білий дім відреагував на збій у Facebook. Стежить за ситуацією
Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Білий дім знає про ситуацію, яка склалася з роботою соцмереж компанії Facebook та інших інтернет-ресурсів. Адміністрація американського президента уважно слідкує за ситуацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.
Водночас представниця адміністрації Байдена прокоментувала розслідування, у якому йдеться про те, що Facebook недостатньо займається питанням захисту персональних даних своїх користувачів.
"На наш погляд, це лише останнє в серії відкриттів про платформи соціальних медіа, яке дало зрозуміти, що саморегуляція не працює. Так вважав президент давно", - сказала Псакі.