ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Білий дім відреагував на збій у Facebook. Стежить за ситуацією

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 04 жовтня 2021 22:38
Білий дім відреагував на збій у Facebook. Стежить за ситуацією Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Білий дім знає про ситуацію, яка склалася з роботою соцмереж компанії Facebook та інших інтернет-ресурсів. Адміністрація американського президента уважно слідкує за ситуацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Білого дому Джен Псакі.

Водночас представниця адміністрації Байдена прокоментувала розслідування, у якому йдеться про те, що Facebook недостатньо займається питанням захисту персональних даних своїх користувачів.

"На наш погляд, це лише останнє в серії відкриттів про платформи соціальних медіа, яке дало зрозуміти, що саморегуляція не працює. Так вважав президент давно", - сказала Псакі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Білий дім
NEWS
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
Соцмережі не працюють. Хто потрапив під глобальний збій (повний список)
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів