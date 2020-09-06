Білий дім домовився з Конгресом про фінансування уряду США

Угода між Білим домом і Конгресом дозволить фінансувати федеральний уряд до початку грудня. Ця міра допоможе запобігти закриття уряду після 30 вересня, коли закінчиться поточне фінансування.

Про це заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, передає агентство Reuters.

Законопроект про державне фінансування дозволить агентствам США працювати, але це буде окремий захід від паралельних зусиль з надання ще однієї партії фінансової допомоги в умовах триваючої пандемії коронавірусу.

Спікер палати представників Ненсі Пелосі після розмови з Мнучиным з приводу допомоги сказала минулого тижня, що між республіканською адміністрацією Трампа і демократами, які контролюють Палату представників США, зберігаються серйозні розбіжності.

Мнучин в неділю сказав, що готовий сісти за стіл переговорів з Пелосі, щоб продовжити обговорення цих зусиль.

"Я готовий сісти для переговорів з нею в будь-який час, без умов. Але вона не зробить цього прямо зараз, якщо ми заздалегідь не візьмемо на себе серйозні зобов'язання", - сказав він журналістам, повторивши, що республіканці Сенату мають намір рухатися вперед зі своїм власним законопроектом щодо COVID-19.

"Наш поточний план складається в тому, щоб обговорити коронавірус окремо", - сказав Мнучин, додавши, що можуть бути одна або дві технічні області, пересічні з законопроектом про державне фінансування.

Як повідомляло РБК-Украна, зростання робочих місць у США у серпні 2020 року сповільнилося, оскільки фінансова допомога з боку уряду закінчилася. Це поставило під загрозу відновлення економіки після рецесії, пов'язаної з COVID-19.

Бюджетне управління Конгресу США повідомило, що дефіцит бюджету в Сполучених Штатах Америки досягне рекордних 3,3 трлн доларів у 2020 році.