Білий дім: Байден "не стримувався" під час розмови з Путіним

Фото: Джен Псакі (GettyImages)

Президент США Джо Байден під час розмови з російським лідером Володимиром Путіним "не стримувався". Він відверто говорив про свої побоювання.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі в ході брифінгу.

У американського президента були чіткі цілі, які йому вдалося реалізувати під час цих переговорів.

"Байден ніколи не стримувався, коли мова йшла про президента Путіна і побоюваннях з приводу дій російського керівництва", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили про телефонну розмову Путіна з Байденом. Це перша розмова між лідерами після початку президентства Байдена.

Лідери країн обговорили продовження договору про скорочення ядерних озброєнь (СНО-3), зокрема, висловили задоволення обміном нотами по досягненню домовленостей.

Байден у телефонній розмові зі своїм російським колегою Володимиром Путіним також висловив стурбованість ситуацією з Олексієм Навальним і затриманими в ході акцій.

The Washington Post писав, що Джо Байден має намір продовжить ядерну угоду на 5 років. Пізніше цю інформацію підтвердила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3) між США і Росією набув чинності в лютому 2011 року. Він діє до лютого 2021 року.