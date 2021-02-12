ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: фінансуєте репресії Лукашенка

Новость на русском → Мінськ, П'ятниця 12 лютого 2021 10:07
Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: фінансуєте репресії Лукашенка Фото: Павло Латушко (belsat.eu)
Автор: РБК-Україна

Глава Народного антикризового управління Білорусі опозиціонер Павло Латушко вважає, що Україна, купуючи електроенергію з Білоруської АЕС, фінансує режим Олександра Лукашенка і репресії проти його власного народу.

Про це Латушко заявив під час онлайн-дискусії на тему "БелАЕС: порятунок України від відключення електроенергії або фінансування режимів Лукашенко і Путіна", цитує "Радыё Свабода".

"Фактично, купуючи енергію в атомної електростанції, ви безпосередньо фінансово підтримуєте нелегітимний режим, оплачуючи його примарний, збитковий і явно невигідний для білоруського народу і країни проєкт. Знову ж таки, ви побічно фінансуєте і спонсоруєте кийки, які сьогодні б'ють братський для України білоруський народ. І тут ми не бачимо двозначності", - заявив опозиціонер.

Латушко висловив думку, що Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, не тільки безпосередньо фінансує Олександра Лукашенка і репресії проти білорусів, а й збільшує свою енергетичну залежність від Росії, яка фінансує будівництво БелАЕС.

"Ви збільшуєте ризики України від використання АЕС в сусідній державі, фінансуючи небезпеку для України. І ці кошти йдуть на створення великих ризиків", - додав опозиціонер.

Нагадаємо, Україна розпочала купівлю електроенергії на Білоруській АЕС з 3 січня 2021 року.

Імпорт здійснюють компанії "Дніпросталь-Енерго" Віктора Пінчука, "ЕРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого і "ДЕ Трейдинг" Максима Ефімова.

Компанія Пінчука в січні була основним імпортером білоруського струму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Енергетика Білорусь Електроенергія Олександр Лукашенко
NEWS
В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління
В Україні можуть з‘явитись нові хвороби через глобальне потепління
DAILY
Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ