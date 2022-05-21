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Білоруський батальйон у складі ЗСУ реорганізували в полк

Фото: білоруський батальйон у ЗСУ розрісся до полку (t.me/belwarriors)
Автор: Юлія Бойко

Батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського, який входить до Збройних сил України, реорганізували в полк. До цього полку увійдуть два батальйони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram білоруського полку.

"Враховуючи масштаб завдань, що стоять перед білоруськими воїнами, переходимо до наступного етапу розбудови національної військової частини. Оголошено про створення білоруського полку імені Кастуся Калиновського, до якого увійдуть батальйон "Литвин" і батальйон "Волат", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, батальйон білоруських добровольців увійшов до складу ЗСУ в березні. Підрозділ названо на честь національного героя, який в 19 столітті організував на території Білорусі повстання проти Російської імперії.

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Збройні сили УкраїниБілорусьВійна Росії проти України