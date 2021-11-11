Білоруські мігранти. Українців із прикордонних районів попросили повідомляти про незнайомців

За словами Єніна, ескалація кризи на кордоні з Білоруссю можлива будь-якої миті. Тому МВС перевірить технічні засоби, які контролюють кордон України.

"Ми отримуємо своєчасно інформацію від усіх наших спецслужб, які на сьогодні стверджують, що на території Білорусі перебуває близько 5 тисяч мігрантів із країн Близького Сходу. Ми реагуємо на всі ці можливі загрози шляхом посилення наших сил та засобів, які знаходяться у безпосередній близькості до державної кордону України", - сказав Єнін. Він додав, що Україна контактує щодо цього питання з Польщею.

У четвер, 11 листопада, глава МВС Денис Монастирський планує перевірити ситуацію на кордоні України та Білорусі.

"Нацполіція активно комунікує з населенням, попереджаючи про можливі проникнення окремих груп нелегальних мігрантів. Поліція звертається з проханням інформувати правоохоронні органи про можливу появу незнайомих осіб у прикордонних районах", - зазначив заступник міністра.