Білоруська опозиція створює власні "народні посольства", зокрема в Україні

Опозиційні представники білоруської діаспори в 14 державах відкрили "народні посольства". Зокрема, таке посольство відкрилося і в Україні.

Про це повідомляється на сайті belarusabroad.org.

"Народні посольства" відкрилися на базі діаспори в Бразилії, Великобританії і Шотландії, Німеччини, Ірландії, Іспанії (і в Каталонії), Литві, Португалії, Словенії, Україні, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції та Південній Кореї.

"Рішення про створення Народного посольства приймається представниками білоруської діаспори на підставі резолюції Світового конгресу білорусів і підтримується Національним лідером Світланою Тіхановскою і Народним антикризовим управлінням", - йдеться на сайті.

В декларації про створення посольств говориться, що білоруси за кордоном не визнають обрання Олександра Лукашенка 9 серпня легітимним, засуджують репресії проти цивільного населення з метою утримання влади і підтримують вимоги народу: звільнення політв'язнів і незаконно затриманих, припинення насильства і покарання винних, нові вибори.

В документі зазначається, що основними функціями "народних посольств" будуть: інформування громадськості про ситуацію в Білорусі; встановлення і підтримання контактів з державними органами, громадськими об'єднаннями, профспілками, діловими, науковими і культурними колами за кордоном; допомога громадянам Білорусі, які змушені були покинути свою країну

Нагадаємо, Європейський союз завершує підготовку третього пакета санкцій проти Білорусі.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що виступає проти введення економічних санкцій проти Білорусі.