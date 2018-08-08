У Білорусі дозволили онлайн-казино

При цьому збільшується вік для участі в азартних іграх

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, який легалізуэ гральну діяльність в інтернеті. Про це повідомляє агентство "БелТА" з посиланням на прес-службу глави держави.

При цьому збільшується вік для відвідування гральних закладів, у тому числі віртуальних, і участі в азартних іграх з 18 до 21 року. Відповідний указ №305 Лукашенко підписав 7 серпня.

Указ легалізує організацію та проведення азартних ігор в інтернеті за допомогою утримання віртуального грального закладу (онлайн-казино). Для цього встановлені особливості ліцензування та оподаткування цієї діяльності, а також визначено вимоги та умови:

організація азартних ігор тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії);

наявність гарантійного депозиту на спеціальному рахунку, який буде використовуватися для забезпечення виплати виграшів та розрахунків з бюджетом у випадку фінансової неспроможності організатора азартних ігор в мережі Інтернет;

надання податковим органам віддаленого доступу до віртуального грального закладу та підключення такого закладу до спеціальної комп'ютерної касової системи, яка забезпечує контроль за оборотами у сфері грального бізнесу;

проведення ідентифікації фізичних осіб - відвідувачів віртуальних гральних закладів.

Нагадаємо, в березні під Харковом поліція закрила цілу мережу підпільних казино.