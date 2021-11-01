RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Білому домі заявили, що США стежать за ситуацією біля кордонів України

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати продовжують стежити за ситуацією біля кордонів України. Зокрема, після того, як була оприлюднена інформація, що Росія знову стягує війська до українських кордонів.

Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"У минулі вихідні у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками і партнерами з питання України і забезпечення того, щоб ми захищали суверенітет і територіальну цілісність країни і підтримували її. Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією. І зараз мені більше нічого додати", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Washington Post повідомив, що Росія відновила нарощування військ біля українських кордонів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілий дім