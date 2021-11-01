У Білому домі заявили, що США стежать за ситуацією біля кордонів України

Сполучені Штати продовжують стежити за ситуацією біля кордонів України. Зокрема, після того, як була оприлюднена інформація, що Росія знову стягує війська до українських кордонів.
Про це повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
"У минулі вихідні у нас була можливість провести консультації з ключовими союзниками і партнерами з питання України і забезпечення того, щоб ми захищали суверенітет і територіальну цілісність країни і підтримували її. Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією. І зараз мені більше нічого додати", - заявив він.
Нагадаємо, раніше Washington Post повідомив, що Росія відновила нарощування військ біля українських кордонів.