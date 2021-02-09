У Білому домі хочуть "детально вивчити" висновки місії ВООЗ в Ухані

Про це на брифінгу в Білому домі заявила прес-секретар Джен Псакі.

"На пряму ми не були залучені до проведення даного розслідування. Ми тільки з нетерпінням чекаємо детального розгляду висновків (експертів ВООЗ - ред.)", - сказала вона.

Псакі також нагадала, що Вашингтон наполягав на доступі експертів ВООЗ до Китаю та до всієї інформації, пов'язаної з початком пандемії. Також США продовжують вимагати доступу американських спеціалістів до районів та об'єктів на території Китаю.

"Ми вважаємо імперативом, щоб наша команда експертів ... в нашому посольстві в Пекіні та інших (місіях - ред.) - мала очі та вуха на землі", - наголосила прес-секретар Білого дому.