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У Белграді затримали серба, якого підозрюють в участі у війні на Донбасі

Фото: у Белграді затримали серба, якого підозрюють в участі у війні на території України (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Белграді затримали 31-річного серба, якого підозрюють в участі у бойових діях на сході України у 2015 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання N1.

Чоловіка затримали в аеропорту Белграда 15 липня на основі ордера на арешт, який діяв протягом останніх семи років.

Затриманого звинувачують в участі у бойових діях на території України. Однак наразі невідомо на чиєму боці він воював на Донбасі.

Водночас сторона звинувачення наполягала на тому, аби затриманого взяли під варту через ризик того, що він може спробувати ухилитися від судового процесу й повернутися воювати в Україні.

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