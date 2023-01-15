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В Белгородской области сержант взорвал гранату и устроил пожар в воинской части

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Белгород, Воскресенье 15 января 2023 14:51
В Белгородской области сержант взорвал гранату и устроил пожар в воинской части Фото: сержант в Белгородской области устроил масштабный пожар в воинской части (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Белгородской области России сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "112".

По данным СМИ, 14 января командир взвода, старший сержант взорвал в воинской части в Белгородской области гранату РГД-5. В результате взрыва произошел пожар, огонь распространился на 450 квадратных метров.

Из-за возгорания в военной части сдетонировали боеприпасы, находившиеся в комнате хранения оружия.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли трое российских военных, 16 получили ранения, а еще восемь пропали без вести.

Из-за взрыва и пожара в России возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно в России заявили, что в Белгородской области якобы во время ремонта танка Т-72 сдетонировал боезапас, в результате чего техника сгорела.

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