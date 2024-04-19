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В Белгороде жалуются на серию взрывов и "дождь из осколков"

Иллюстративное фото: в российском Белгороде раздались взрывы (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В городе Белгород (Российская Федерация) и в районе поздно вечером в четверг, 19 апреля, прогремела серия взрывов. Местные власти объявляли о ракетной угрозе, жители рассказывают о работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.

По словам российского чиновника, была запущена сирена ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе почти в одиннадцать вечера по местному времени.

Через 15 минут губернатор заявил об отмене такой угрозы.

Между тем, в Telegram-каналах рассказывали о многочисленных взрывах как в самом Белгороде, так и в области, в частности сообщали о взрывах и в районе Шебекино.

Кроме того, в сети писали, что в городе Белгород из-за работы ПВО по неким целям был "дождь из осколков". При этом утверждалось как о сбитых ракетах, так были сообщения и о дронах.

Кроме того, по данным местных ТГ-каналов, в Белгороде были слышны более десяти взрывов.

Отметим, губернатор области пока не раскрывает подробности события, и последствия.

 

Взрывы в Белгороде и области из-за "атаки дронов"

Напомним, в последнее время в разных областях РФ участились разнообразные взрывы, пожары, а также все чаще раздаются заявления местных властей об "атаках беспилотников". Такая ситуация фиксируется в разных районах страны-агрессора, но чаще всего - в приграничных с Украиной областях. В частности, в Белгородской области.

Так, к примеру, 12 апреля в Белгороде сообщали об атаке БПЛА по зданию "Газпрома", и тогда местные власти заявляли о двух раненых.

А в ночь на 7 апреля прогремели взрывы в Белгородской области, а также произошли пожары в нескольких населенных пунктах в двух районах. Это произошло также якобы из-за атаки дронов.

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