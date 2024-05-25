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В Белгороде жалуются на десятки взрывов, произошли пожары и разрушения

Белгород, РФ, Суббота 25 мая 2024 23:40
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В Белгороде жалуются на десятки взрывов, произошли пожары и разрушения Фото: в РФ заявили о взрывах в Белгороде и работе ПВО (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Белгороде (Российская Федерация) сегодня вечером, 25 мая, прогремела серия взрывов, в районе работали силы и средства противовоздушной обороны. В результате инцидента произошли пожары, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росЗМІ и Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

В субботу в этом городе, как рассказывают местные жители в сети, прогремело около двадцати взрывов.

Пропагандисты утверждают, что ПВО работало по снарядам, и традиционно обвиняли Украину в якобы обстреле.

По данным российской стороны, фрагменты сбитого ПВО снаряда попали в жилой дом.

Кроме того, в сети обнародовали кадры с пожарами, в частности в многоэтажке, предварительно в пригороде Белгорода, и с горящим автомобилем.

Между тем местный губернатор утверждает, что 25 мая вечером над Белгородом и Белгородским районом "сработала наша система ПВО - сбито 15 воздушных целей на подлете в город".

По его словам, из-за якобы обстрелов в городе и районе в больницу попали 12 человек. Гладков также утверждает, что погибли четыре человека.

Напомним, ранее сообщалось о десятках взрывов в Белгороде 23 мая. В городе и в районе тогда также была объявлена "ракетная опасность".

Добавим, днем ранее, 22 мая, жители российской Белгородской области также жаловались на обстрел. В некоторых жилых домах были разрушения.

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