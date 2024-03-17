В Белгороде в последний день путинских "выборов" снова взрывы и пожары (фото, видео)

Жители российского Белгорода в воскресенье, 17 марта, жалуются на взрывы и "прилеты". Сегодня в России проходит последний день так называемых "выборов" президента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как пишут россияне в соцсетях, в Белгороде днем раздались взрывы. В городе возникло несколько пожаров.

Россияне жалуются на обстрелы, говорят, что повреждены многоквартирные дома, дороги и один из торговых центров в Белгороде.

Также местные Telegram-каналы заявили, что якобы есть погибший. Местные власти и Минобороны РФ не комментировали ситуацию.

Предыстория

"Русский добровольческий корпус" совместно с двумя другими подразделениями на этой неделе прорвали границу с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов, в частности в Белгородской и Курской областях.

Сегодня "Сибирский батальон" сообщил, что вошел в поселок Горьковский в Белгородской области. Бойцы захватили здание местной администрации. Позже добровольцы заявили, что полностью контролируют поселок.

Кроме того, российские добровольцы анонсировали удары по Белгороду и Курску. Они отметили, что будут бить по военным позициям РФ, поэтому гражданских призвали эвакуироваться.