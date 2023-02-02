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Бельгия нашла альтернативный источник покупки танков для Украины, - Reuters

Фото: Бельгия нашла новый источник покупки танков для Украины (wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны Бельгии ведет переговоры с бизнесменом, торговцем оружия, чтобы приобрести у него танки Leopard 1 для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Бизнесмен Фредди Верслуйс в свое время приобрел у правительства Бельгии списанные танки и сегодня готов продать их обратно, но уже с существенной наценкой. Несколько лет назад его компания приобрела 50 танков Leopard 1.

"В мире еще есть страны, у которых есть эти танки Leopard 1. Так что всегда есть возможность либо продать запчасти, либо продать дополнительные танки целиком", - отметил Верслуйс.

По его словам, представители министерства обороны Бельгии связывались с ним по вопросу выкупа танков для отправки их в Украину.

В оборонном ведомстве отметили, что продавали скупщику танки по 10-15 тысяч евро за штуку, тогда как предложенный им новый ценник колеблется от 300 до 500 тысяч евро за единицу.

Верслуйс, в свою очередь, сказал, что его фирма купила 50 танков примерно за 2 миллиона евро, и только 33 из них были пригодны для использования. В стоимость машин также будут включены работы по их переоборудованию и обслуживанию.

Утверждается, что обновленные танки Leopard 1 могут быть готовы к отправке в Украину в считанные месяцы. Несмотря на существенные расхождения в цене, власти Бельгии продолжают переговоры с владельцем целого танкового арсенала.

Leopard 1 является предшественником танков Leopard 2, которые Германия, Польша, Финляндия и другие страны договорились отправить Украине. Он легче, чем Leopard 2, и имеет другой тип основного орудия.

Напомним, что премьер-министр Бельгии Александр де Кро подтвердил выделение крупнейшего пакета военной помощи для Украины. Сумма помощи составляет 92 млн евро.

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