Бельгия нашла альтернативный источник покупки танков для Украины, - Reuters

Бизнесмен Фредди Верслуйс в свое время приобрел у правительства Бельгии списанные танки и сегодня готов продать их обратно, но уже с существенной наценкой. Несколько лет назад его компания приобрела 50 танков Leopard 1.

"В мире еще есть страны, у которых есть эти танки Leopard 1. Так что всегда есть возможность либо продать запчасти, либо продать дополнительные танки целиком", - отметил Верслуйс.

По его словам, представители министерства обороны Бельгии связывались с ним по вопросу выкупа танков для отправки их в Украину.

В оборонном ведомстве отметили, что продавали скупщику танки по 10-15 тысяч евро за штуку, тогда как предложенный им новый ценник колеблется от 300 до 500 тысяч евро за единицу.

Верслуйс, в свою очередь, сказал, что его фирма купила 50 танков примерно за 2 миллиона евро, и только 33 из них были пригодны для использования. В стоимость машин также будут включены работы по их переоборудованию и обслуживанию.

Утверждается, что обновленные танки Leopard 1 могут быть готовы к отправке в Украину в считанные месяцы. Несмотря на существенные расхождения в цене, власти Бельгии продолжают переговоры с владельцем целого танкового арсенала.

Leopard 1 является предшественником танков Leopard 2, которые Германия, Польша, Финляндия и другие страны договорились отправить Украине. Он легче, чем Leopard 2, и имеет другой тип основного орудия.