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Бельгія заблокувала російські активи майже на 200 млрд євро

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Брюссель, Четвер 07 квітня 2022 04:39
Бельгія заблокувала російські активи майже на 200 млрд євро Порт Зебрюгге (Фото: portofzeebrugge.be)
Автор: Константин Широкун

Міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем повідомив, що уряд заблокував російські фінансові операції на суму 196,4 млрд євро. Федеральний уряд Бельгії також заморозив активи на суму 2,7 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brussels Times.

Активи в розмірі 2,7 млрд євро від 877 фізичних і 62 юридичних осіб, включених до списку фінансових санкцій ЄС, зараз знаходяться в розпорядженні федерального уряду Бельгії.

Співробітники бельгійської митниці працюють над тим, щоб їхні товари не відправилися в Росію. У бельгійських портах був перевірений 23 191 контейнер, 20 601 з них незабаром були випущені. Затримано три контейнери з предметами розкоші, що прямують до Росії.

У порту Зебрюгге також вилучено 1000 автомобілів преміум-класу, призначених для продажу в Росії. Велика частина заблокованих активів - це товари, які були придбані російськими покупцями до введення санкцій. Найбільш значна частина заблокованих активів, майже 197 мільярдів євро фінансових транзакцій, є частиною зусиль ЄС щодо обмеження доступу Росії до міжнародних фінансових ринків.

Згідно з даними, опублікованими Національним банком Бельгії, в період з 2017 по 2019 рік імпорт російських товарів становив в середньому 1,5% бельгійського ВВП. Імпорт російських товарів до Бельгії оцінюється приблизно в 6,7 млрд євро на рік.

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