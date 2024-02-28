Бельгия выделит 200 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

"Мы никогда не сможем сравниться с теми жертвами, которые Украина приносит ежедневно", - говорится в сообщении.

Премьер Бельгии добавил, что нужно дать президенту Владимиру Зеленскому то, что он просил, а именно больше боеприпасов, чтобы дать отпор российскому агрессору.

"Бельгия профинансирует чешскую инициативу на 200 миллионов евро. Дополнительные боеприпасы поступят в ближайшие недели", - написал он.

Чешская инициатива

Ранее стало известно, что Чехия обнаружила для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. В ближайшие недели они могут отправиться в украинскую армию.

И недавно Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы быстрее доставить крайне необходимую военную технику в Украину. Ожидается, что предложение будет сделано в начале марта.

Нидерланды же сообщили о выделении более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу закупки артиллерийских снарядов за пределами ЕС.