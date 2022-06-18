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Бельгія погодила перехід на 4-денний робочий тиждень

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Бельгія, Субота 18 червня 2022 21:03
Бельгія погодила перехід на 4-денний робочий тиждень Фото: Бельгія погодила перехід на 4-денний робочий тиждень (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Урядова коаліція Бельгії погодила реформу трудового законодавства, що передбачає можливість переходу на 4-денний робочий тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Soir.

Законопроект покликаний забезпечити більшу гнучкість та свободу щодо умов праці, аби підвищити рівень зайнятості дорослого населення більш ніж на 80% до 2030 року з нинішніх 70,6%.

Документ підготовували ще у лютому, але досі опрацьовувалися його деталі.

Так, Бельгія скоротить робочий тиждень з 5 до 4 днів, але при цьому збереже таку ж кількість робочих годин на тиждень.

Таким чином, працівники зі стандартним робочим контрактом за бажанням матимуть змогу працювати 10 годин замість 8, аби мати додатковий вихідний. Також дозволять обирати інші варіанти, як взяти відпустку на тиждень або брати додаткові години щотижня.

Угода також спонукає працівників до кар’єрного зростання тим, що надає їм право на 5 оплачуваних днів для навчання та підтримує перехід між роботами.

Законопроект ще має схвалити парламент. Очікується, що він набуде чинності восени.

Нагадаємо, Бельгія дозволила перехід на 4-денний робочий тиждень.

Раніше повідомлялося, що Британія запускає пілотний проект, яким протестують чотириденний робочий тиждень.

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