ua ru
Вс, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бельгия поддержит украинскую сферу культуры: как именно

Новина українською →
Украина, Воскресенье 27 ноября 2022 01:01
Бельгия поддержит украинскую сферу культуры: как именно Фото: Бельгия поддержит украинскую культурную сферу (МКИП)
Автор: Антон Малиновский

Бельгия поможет Украине сохранить культурное наследие и выделит 150 тысяч евро на культурную сферу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Министерства культуры и информационной политики Украины.

Представители министерства встретились с министром иностранных дел, европейских дел и внешней торговли и федеральных учреждений культуры Бельгии Аджой Лябиб. Для нее провели экскурсию по Национальному художественному музею Украины и Софии Киевской.

"Показали наше искусство, памятники истории и архитектуры, нашу историю и корни", - говорится в сообщении.

Во время экскурсии стороны договорились о сотрудничестве: украинские сезоны культуры в Бельгии, поставка генераторов нашим заведениям и медиа для зимы, распространение запрета российской пропаганды и помощь в сохранении украинского культурного наследия.

Напомним, Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь. Кроме того, европейская страна присоединилась и предоставила финансирование украинской инициативе "Grain From Ukraine".

Также Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сегодня, 26 ноября, подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины в ЕС и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бельгия
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины