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Бельгія до березня вводить заборону на несуттєві поїздки за кордон

Автор: РБК-Україна

Бельгія з 27 січня вводить заборону на несуттєві поїздки за кордон. Вона діятиме до березня.

Про це повідомляє місцевий портал RTBF.

Повідомляється, що сьогодні з бельгійських аеропортів вилітають останні пасажири, яким дозволено подорожувати з другорядних та туристичних причин. З середи ці поїздки будуть не просто обмежені, а заборонені. Заборона пов'язана з мутацією COVID-19 в Європі.

Заборона на закордонні поїздки буде діяти до 1 березня.

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"Заборона на поїздки буде поширюватися на автомобільне, повітряне, морське та залізничне сполучення", - заявила бельгійська влада.

Виїзд за кордон буде можливий лише з поважних причин, які треба довести. А також заповнити два документи. Виїзд дозволяється за сімейними обставинами, на навчання та лікування, у зв'язку з переїздом і так далі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія ввела правила для всіх туристів, зобов'язавши їх заповнити "форму локатора пасажирів" та мати негативний ПЛР-тест.

Також повідомлялося, що Бельгія має намір штрафувати приїжджих за відмову проходити ПЛР-тест.

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