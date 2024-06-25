Бельгия с помощью украинского бизнеса модернизирует первую поврежденную из-за войны школу, - Федоров

"Школа в селе Киевской области станет первой, которая в рамках пилота пройдет архитектурную трансформацию. Процесс начнется в течение года, а профинансирует модернизацию Бельгия. Это будет совершенно новый подход к школьному пространству. С большой площадью перед школой, внутренним двориком для отдыха на свежем воздухе, амфитеатром для обучения, большими актовыми залами", - сообщил Федоров.

Ранее правительство вместе с украинским бизнесом представили дизайн-проекты для трансформации школьных пространств. Послевоенное восстановление будет происходить именно на их основе, сообщил вице-премьер.

В рамках пилота и при поддержке партнеров отстроим 5 школ, пострадавших из-за войны.

"Школы не должны напоминать помещение больницы. Они должны походить на маленький офис Google или Netflix, на место, где рождаются прорывные идеи и мечты. Условия, в которых происходит образовательный процесс и формирование детей как личностей, очень важны. Развитие человеческого капитала - одно из наших главных приоритетов. Мы должны бороться за людей, догонять мир, создавать лучшие условия для развития и обучения украинцев", - подчеркнул он.

Разработка проектов архитектурной трансформации школ реализуется Министерством образования и науки Украины при поддержке "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова на базе концепций, разработанных инициативой "Мариуполь Реборн" в сотрудничестве с исполнительным партнером Big City Lab и Литовской архитектурной ОО Rebuild The Wonderful.