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У Бельгії заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу

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Четвер 21 жовтня 2021 16:56
У Бельгії заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу Фото: у Бельгії заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук заявив про початок четвертої хвилі коронавірусу в країні. За його словами, найближчим часом в країні очікується різке збільшення кількості випадків COVID.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Цифри не дуже хороші. Ми явно перебуваємо в четвертій хвилі. Цього і слід було очікувати, але найближчими днями ми побачимо дуже різке зростання цифр. На жаль, також буде різке збільшення числа госпіталізацій. Нам доведеться приготуватися до боротьби з четвертою хвилею", - заявив глава МОЗ.

Він додав, що питання про обов'язкову вакцинацію медичних працівників все ще стоїть на порядку денному уряду, а законопроект повинен бути винесений на голосування до Різдва

При цьому глава МОЗ Бельгії закликав розширити використання COVID-перепусток, повернути обов'язкову вимогу щодо носіння масок в громадські місця і зробити дистанційну роботу обов'язковою у всіх регіонах з наближенням сезону грипу.

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