У Бельгії заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрук заявив про початок четвертої хвилі коронавірусу в країні. За його словами, найближчим часом в країні очікується різке збільшення кількості випадків COVID.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Цифри не дуже хороші. Ми явно перебуваємо в четвертій хвилі. Цього і слід було очікувати, але найближчими днями ми побачимо дуже різке зростання цифр. На жаль, також буде різке збільшення числа госпіталізацій. Нам доведеться приготуватися до боротьби з четвертою хвилею", - заявив глава МОЗ.
Він додав, що питання про обов'язкову вакцинацію медичних працівників все ще стоїть на порядку денному уряду, а законопроект повинен бути винесений на голосування до Різдва
При цьому глава МОЗ Бельгії закликав розширити використання COVID-перепусток, повернути обов'язкову вимогу щодо носіння масок в громадські місця і зробити дистанційну роботу обов'язковою у всіх регіонах з наближенням сезону грипу.