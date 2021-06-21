В Бельгії знайшли мертвим ультраправого військового, який зник місяць тому

Бельгійського військового Юргена Конінгса знайшли мертвим. Він зник 17 травня і був озброєний.
Зазначається, що військовий відзначався ультраправими поглядами.
Згідно з даними федеральної прокуратури Бельгії, військовий наклав на себе руки, використавши вогнепальну зброю.
Його автівку знайшли наступного дня після зникнення 17 травня, але його самого знайти не вдавалося. Перед зникненням Конінгс залишив два письмових повідомлення, в яких погрожував провідному бельгійському вірусологу Марку ван Рансту, котрий очолював службу громадської охорони здоров’я Бельгії в період спалаху пандемії коронавірусу.
Конінгса шукала поліція та військові, представники збройних сил Німеччини та Нідерландів.