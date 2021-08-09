"Білоруськалій", НОК і бізнес: хто опинився під санкціями США проти Білорусі

У понеділок, 9 серпня, Сполучені Штати ввели додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапив олімпійський комітет, Слідчий комітет Білорусі та "Білоруськалій"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.
Відзначається, що Міністерство фінансів США також вводить найбільший на сьогодні раунд санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб.
Зокрема, під американські санкції потрапили:
"Режим Лукашенка повинен дозволити законне міжнародне розслідування за фактом перенаправлення рейсу Ryanair, негайно звільнити всіх політичних в'язнів, припинити переслідування активістів і дисидентів, у тому числі за межами країни, і почати справжній і всеосяжний політичний діалог з демократичною опозицією і діячами громадянського суспільства, який призведе до вільних і чесних президентських виборів під наглядом ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
При цьому в Білому домі відзначили, що за відсутності таких кроків уряд США продовжить використовувати санкції та інші повноваження, щоб нав'язати режиму Лукашенка і підтримуючої його мережі витрати за сприяння корупції, порушень прав людини, транснаціональним репресіям і нападкам на демократичні свободи і міжнародні норми.