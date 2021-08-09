RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Білоруськалій", НОК і бізнес: хто опинився під санкціями США проти Білорусі

Автор: РБК-Україна

У понеділок, 9 серпня, Сполучені Штати ввели додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапив олімпійський комітет, Слідчий комітет Білорусі та "Білоруськалій"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Відзначається, що Міністерство фінансів США також вводить найбільший на сьогодні раунд санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб.

Зокрема, під американські санкції потрапили:

  • ВАТ "Білоруськалій", яке є одним з найбільших державних підприємств Білорусі, одним з найбільших у світі виробників калію і джерелом незаконного багатства для режиму;
  • Білоруський Національний олімпійський комітет, який звинувачується у сприянні відмиванню грошей, ухиленні від санкцій і обході візових заборон, і якому Міжнародний олімпійський комітет публічно виніс осуд за нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій;
  • бізнесмени, що підтримують режим Лукашенка, а також п'ятнадцять компаній, з якими вони пов'язані - включаючи "Абсолютбанк", приватний Білоруський банк;
  • Додаткові організації, які працюють у тютюновому, будівельному, енергетичному та транспортному секторах економіки Білорусі.

"Режим Лукашенка повинен дозволити законне міжнародне розслідування за фактом перенаправлення рейсу Ryanair, негайно звільнити всіх політичних в'язнів, припинити переслідування активістів і дисидентів, у тому числі за межами країни, і почати справжній і всеосяжний політичний діалог з демократичною опозицією і діячами громадянського суспільства, який призведе до вільних і чесних президентських виборів під наглядом ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Білому домі відзначили, що за відсутності таких кроків уряд США продовжить використовувати санкції та інші повноваження, щоб нав'язати режиму Лукашенка і підтримуючої його мережі витрати за сприяння корупції, порушень прав людини, транснаціональним репресіям і нападкам на демократичні свободи і міжнародні норми.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиБілорусьСанкції