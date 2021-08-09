"Білоруськалій", НОК і бізнес: хто опинився під санкціями США проти Білорусі

Відзначається, що Міністерство фінансів США також вводить найбільший на сьогодні раунд санкцій проти білоруських фізичних і юридичних осіб.

Зокрема, під американські санкції потрапили:

ВАТ "Білоруськалій" , яке є одним з найбільших державних підприємств Білорусі, одним з найбільших у світі виробників калію і джерелом незаконного багатства для режиму;

, яке є одним з найбільших державних підприємств Білорусі, одним з найбільших у світі виробників калію і джерелом незаконного багатства для режиму; Білоруський Національний олімпійський комітет , який звинувачується у сприянні відмиванню грошей, ухиленні від санкцій і обході візових заборон, і якому Міжнародний олімпійський комітет публічно виніс осуд за нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій;

, який звинувачується у сприянні відмиванню грошей, ухиленні від санкцій і обході візових заборон, і якому Міжнародний олімпійський комітет публічно виніс осуд за нездатність захистити білоруських спортсменів від політичної дискримінації і репресій; бізнесмени, що підтримують режим Лукашенка, а також п'ятнадцять компаній , з якими вони пов'язані - включаючи "Абсолютбанк", приватний Білоруський банк;

, з якими вони пов'язані - включаючи "Абсолютбанк", приватний Білоруський банк; Додаткові організації, які працюють у тютюновому, будівельному, енергетичному та транспортному секторах економіки Білорусі.

"Режим Лукашенка повинен дозволити законне міжнародне розслідування за фактом перенаправлення рейсу Ryanair, негайно звільнити всіх політичних в'язнів, припинити переслідування активістів і дисидентів, у тому числі за межами країни, і почати справжній і всеосяжний політичний діалог з демократичною опозицією і діячами громадянського суспільства, який призведе до вільних і чесних президентських виборів під наглядом ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Білому домі відзначили, що за відсутності таких кроків уряд США продовжить використовувати санкції та інші повноваження, щоб нав'язати режиму Лукашенка і підтримуючої його мережі витрати за сприяння корупції, порушень прав людини, транснаціональним репресіям і нападкам на демократичні свободи і міжнародні норми.