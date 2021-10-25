У Білорусі заявили про початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада

Виробництво по всій країні буде зупинено, поки влада не виконає кожне з десяти вимог робітників.

"Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу! Залишимось вдома. Так ми відстоїмо нашу країну, повернемо в неї закон і справедливість. Тільки так ми захистимо себе і своїх близьких від епідемії, яка обвалилась на наш будинок", - заявив лідер білоруського об'єднання робітників Сергій Дилевський.

За його словами, режим слабкий і безпорадний як ніколи, санкції добивають економіку, ще не вступивши в повну силу.

"Але головна надія на вас. Тільки разом ми повернемо владу в країні народу! 1 листопада не виходимо на роботу! 1 листопада розпочнеться нова історія нашої країни! Разом і до перемоги!", - закликав лідер білоруського об'єднання робітників.