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В Білорусі заблокували низку іноземних ЗМІ

Автор: Сергій Пишкін

Міністерство інформації Білорусі обмежило доступ до інтернет-ресурсів новин "Настоящее время" и "Новый час". Також місцеві не можуть зайти на сайт видання Deutsche Welle.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Belta.

"Приводом для такого кроку стало поширення цими медіамайданчиками гіперпосилань на матеріали, визнані екстремістськими на підставі відповідних рішень суду", - заявив перший заступник міністра інформації Андрій Кунцевич.

Згідно з інформацією іншого ЗМІ Zerkalo, також деякі з провайдерів обмежили доступ до німецького видання Deutsche Welle. Під час спроби зайти на сайт - з’являється плашка з надписом про те, що інформаційний ресурс обмежений згідно з рішенням Міністерства інформації.

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Білорусь