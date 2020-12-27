У Білорусі поновилися протести, є перші затримання

У Білорусі В неділю, 27 грудня, поновилися протестні акції. У Мінську повідомляють про перші затримання.

Про це повідомляє Tut.by.

Люди стали виходити на протести з самого ранку. Вони організовували колони і марші, а також мирні пікети. Такі акції зафіксовані в Мисці, а також в Гродно, Бресті, Жодіно.

В Мінську в центральній частині міста помічено автозаки, а також мікроавтобуси з людьми у балаклаві і без розпізнавальних знаків. В районі вулиці Саперів очевидці зафіксували велику кількість спецтехніки силовиків.

При цьому на вулиці Тикоцького та в мікрорайоні Сокіл в білоруській столиці відбулися затримання.

Нагадаємо, минулого тижня під час недільних протестів силовики затримали близько 150 демонстрантів.

Також РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Світлани Тіхановської та інших членів Координаційної ради. Їм закидають спробу захоплення державної влади.

Відзначимо, в Україні поки вважають введення і приєднання до економічних санкцій проти Білорусі недоцільним.