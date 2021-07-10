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У Білорусі вітром знесло батути. Є постраждалі, в тому числі діти

Автор: РБК-Україна

У Білорусі вітром знесло надувні батути в місті Олександрія. В результаті інциденту постраждали п'ятеро людей, у тому числі двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства охорони здоров'я Білорусі.

"Після події на атракціонах в Олександрії за медичною допомогою звернулися п'ять осіб: двоє дітей і троє дорослих. Стан всіх пацієнтів задовільний, для уточнення діагнозів зараз проводиться медична діагностика. Чергові медичні працівники повідомляють, що загрози їх життю немає", - йдеться в повідомленні.

За словами очевидців, сильний вітер зніс надувні батути, на яких знаходилися діти. Постраждалих оперативно відвезли в лікарню.

Нагадаємо, раніше в Запорізькій області на пляжі курортної Кирилівки хлопця вбило струмом, і після НП закрили водні атракціони.

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