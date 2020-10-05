У Білорусі за вчора затримали понад 300 учасників протестів

Силовики в Білорусі за вчора, 4 жовтня, затримали 317 учасників протестів. Всього по країні пройшли 10 протестних акцій.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

За даними МВС, у всіх обласних центрах, крім Мінська, були нечисленні акції, в яких брали участь від 20 до 100 осіб. У Мінську у протестах взяли участь близько 10 тисяч чоловік.

"Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи затримано 317 громадян. До розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 258 осіб", - йдеться в повідомленні.

При цьому в МВС підтвердили, що в Мінську проти демонстрантів застосовували водомети, а в Гродно - газ.

Нагадаємо, 4 жовтня в Білорусі пройшли масові акції проти режиму Олександра Лукашенка. В містах країни пройшли марші з вимогою звільнення всіх політичних ув'язнених. Акції протесту розганялися силовиками, а їх учасників затримували.

Також РБК-Україна писало, що у Вітебську міліція застосувала газ під час зіткнень з демонстрантами.