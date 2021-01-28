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У Білорусі суд дав учаснику протестів п'ять років в'язниці

Мінськ, Четвер 28 січня 2021 11:05
У Білорусі суд дав учаснику протестів п'ять років в'язниці
Фото: суд (yaizakon.com.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Білорусі жителя Мінська Віктора Борушка, який брав участь у демонстраціях проти режиму Олександра Лукашенка, засудили до п'яти років в'язниці. Його звинуватили за нібито напад на білоруського спецпризначенця під час протестів.

Про це повідомляє Tut.by.

Як повідомляється, рішення щодо ув'язнення протестувальника виніс суд Ленінського району Мінська.

"Суд визнав Віктора Борушка винним в нанесенні тяжких тілесних ушкоджень особі у зв'язку зі здійсненням нею службової діяльності (п. 5 ч. 2 ст. 147 КК) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п'яти років з відбуванням покарання в колонії посиленого режиму", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, Борушко, якому 32 роки, перебуває під вартою з 18 жовтня 2020 року. Його затримали після недільного маршу, били і знущалися над ним, в результаті чого він провів 12 днів у реанімації.

Сам Борушко повідомив, що в день маршу він втік від силовиків. Його збили з ніг, і разом з ним на землю впав спецпризначенець, який отримав перелом великогомілкової кістки. При цьому силовик стверджує в суді, що Борушко завдав йому удар ногою, що і викликало перелом.

Нагадаємо, у списку політв’язнів білоруського правозахисного центру "Весна" перебуває 220 людей. Серед них є засуджені за статтями про насильство щодо службовця міліції.

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