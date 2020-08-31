У Білорусі студенти приєднаються до загальнонаціонального страйку

У Білорусі студенти мінських університетів проведуть 1 вересня загальнонаціональний страйк. Вони планують зібрати підписи під петицією за відставку Олександра Лукашенка.

Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Студентська осінь".

Крім відставки Лукашенка, в петиції студенти будуть вимагати:

зупинити насильство і притягнути до відповідальності винних у тортурах і знущаннях;

звільнити всіх політв'язнів і довільно затриманих, а також припинити переслідування за політичні погляди;

відставки Центральної виборчої комісії;

проведення повторних чесних і прозорих виборів з незалежними спостерігачами

Об 11:00 студенти збираються біля своїх університетів, після чого планують вирушити до Міністерства освіти, де хочуть передати петицію міністру освіти.

Нагадаємо, у Білорусі тривають акції протесту, які почалися 9 серпня. Протягом перших декількох днів в країні спостерігалися зіткнення між демонстрантами і силовиками. Пізніше акція переросла в мирний протест. Робітники розпочали влаштовувати страйки на підприємствах, а також виходити на акції солідарності на вулиці.

При цьому, за словами помічника Лукашенко, перші акції розганялися силовиками через те, що демонстранти будували барикади і перекривали вулиці.

Також РБК-Україна писало, що у Білорусі за вчора затримали понад 170 учасників протестів.

Крім цього повідомлялося, що балтійські країни ввели санкції проти 30 білоруських чиновників, серед яких і Олександр Лукашенко.