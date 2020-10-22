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У Білорусі збирають людей для участі в провладному мітингу

Автор: РБК-Україна

Влада Білорусі збирає людей, щоб провести проурядовий мітинг 25 жовтня. Декому обіцяють відпустки, а декому загрожують звільнити.

Про це пише білоруська служба Радіо Свобода.

Так, до Мінська з Могильова відправлять понад тисячу осіб на двох поїздах.

У Гомелі людей збирають в будівлях шкіл. На деяких підприємствах співробітникам обіцяють дві відпустки за участь в мітингу.

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У Гродно на провладний мітинг збираються в основному вчителі.

Співробітники заводу "Кристал" в Мінську розповіли, що їм наказали піти на проурядовий мітинг 25 жовтня під загрозою звільнення.

У Міністерстві освіти Білорусі виданню заявили, що "ніяких спільних заходів не планується".

Тим часом в Білорусі продовжуються мітинги проти Олександра Лукашенка.

Відзначимо, в МВС Білорусі пообіцяли, що силовики будуть "гуманно" застосовувати табельну зброю проти мітингувальників, якщо вони будуть чинити активний опір.

Раніше про готовність застосовувати вогнепальну зброю проти мирних протестувальників заявляли в міліції Мінська.

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