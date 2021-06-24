У Білорусі трапилася масштабна аварія на станції: низка міст залишилися без світла
Фото: про відсутність електроенергії і води повідомляли також жителі Мінська ( TUT.BY/Facebook)
Увечері в середу, 23 червня, в Білорусі сталася аварія на Лукомльській ГРЕС. В результаті Могилевська і Вітебська області залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє Tut.by.
У Міненерго Білорусі повідомили, що після аварії відключили вісім енергоблоків ГРЕС і всі вихідні лінії 330 кВ.
У відомстві додали, що "вживаються комплексні заходи для відновлення електропостачання в максимально короткі терміни". Попередньою причиною пожежі назвали пошкодження вимірювального трансформатора.
Про відсутність електроенергії і води повідомляли також жителі Мінська.
Пізніше в Міненерго зазначили, що в більшості населених пунктів Вітебської та Могилевської області електропостачання було відновлено.