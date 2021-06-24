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У Білорусі трапилася масштабна аварія на станції: низка міст залишилися без світла

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Білорусь, Четвер 24 червня 2021 04:21
У Білорусі трапилася масштабна аварія на станції: низка міст залишилися без світла Фото: про відсутність електроенергії і води повідомляли також жителі Мінська ( TUT.BY/Facebook)
Автор: Даша Харченко

Увечері в середу, 23 червня, в Білорусі сталася аварія на Лукомльській ГРЕС. В результаті Могилевська і Вітебська області залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Tut.by.

У Міненерго Білорусі повідомили, що після аварії відключили вісім енергоблоків ГРЕС і всі вихідні лінії 330 кВ.

У відомстві додали, що "вживаються комплексні заходи для відновлення електропостачання в максимально короткі терміни". Попередньою причиною пожежі назвали пошкодження вимірювального трансформатора.

Про відсутність електроенергії і води повідомляли також жителі Мінська.

Пізніше в Міненерго зазначили, що в більшості населених пунктів Вітебської та Могилевської області електропостачання було відновлено.

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