У Білорусі скандал зі спортсменкою на ОІ-2020. Її намагаються силою повернути в Мінськ

Інформацію про те, що представники білоруської національної команди силою повертають Тимановську додому, вперше повідомив Білоруський фонд спортивної солідарності, а пізніше спортсменка сама це підтвердила в інтерв'ю "Єврорадіо".

"Зараз я перебуваю з поліцією. Вони поки вирішують, що робити", - сказала вона.

Тимановська зараз перебуває в аеропорту Токіо. Чиновники з білоруської делегації, за її словами, не висловлювали їй жодних претензій, а просто відвезли в аеропорт. Вона планує просити притулку в одній з країн Європи.

Цього тижня стало відомо, що Тимановську не допустили до участі в ОІ-2020 разом з з ще двома білоруськими спортсменами. Офіційна причина - недостатня кількість позазмагальних допінг-проб, які необхідно було здати протягом десяти місяців перед ОІ.

Тимановська різко відреагувала на це рішення, після чого її засудили в провладних білоруських Telegram-каналах, а також на білоруському телебаченні.

У Національному олімпійському комітеті Білорусі ж пояснили, що Тимановську повертають додому через нібито її емоційно-психологічний стан, однак спортсменка стверджує, що її стан ніхто не перевіряв.