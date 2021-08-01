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У Білорусі скандал зі спортсменкою на ОІ-2020. Її намагаються силою повернути в Мінськ

Автор: Дмитро Левицький

Білоруську легкоатлетку Христину Тимановську намагаються силою повернути з Токіо, де вона мала брати участь в Олімпіаді-2020, до Мінська. Напередодні Незалежний орган по боротьбі з негативними явищами в легкій атлетиці не допустив її до участі у змаганнях на ОІ-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на незалежне білоруське видання TUT.by.

Інформацію про те, що представники білоруської національної команди силою повертають Тимановську додому, вперше повідомив Білоруський фонд спортивної солідарності, а пізніше спортсменка сама це підтвердила в інтерв'ю "Єврорадіо".

"Зараз я перебуваю з поліцією. Вони поки вирішують, що робити", - сказала вона.

Тимановська зараз перебуває в аеропорту Токіо. Чиновники з білоруської делегації, за її словами, не висловлювали їй жодних претензій, а просто відвезли в аеропорт. Вона планує просити притулку в одній з країн Європи.

Цього тижня стало відомо, що Тимановську не допустили до участі в ОІ-2020 разом з з ще двома білоруськими спортсменами. Офіційна причина - недостатня кількість позазмагальних допінг-проб, які необхідно було здати протягом десяти місяців перед ОІ.

Тимановська різко відреагувала на це рішення, після чого її засудили в провладних білоруських Telegram-каналах, а також на білоруському телебаченні.

У Національному олімпійському комітеті Білорусі ж пояснили, що Тимановську повертають додому через нібито її емоційно-психологічний стан, однак спортсменка стверджує, що її стан ніхто не перевіряв.

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БілорусьОлімпіада 2020Токиоспортсменка