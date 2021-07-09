У Білорусі силовики катували затриманого українця. МЗС відреагувало

Рабешко розповів Telegram-каналу "Свободный Столин", що після затримання білоруські силовики 6 годин його допитували з застосуванням сили: били по голові, тілу, а також душили та декілька разів кинули його в шафу. Також йому погрожували.

Ось так виглядав Рабешко після того, як білоруські силовики його відпустили:

Фото: Павло Рабешко (t.me/stolin_strana)

В українському МЗС засуджують катування українця представниками білоруських силових органів. Українські дипломати допомогли Рабешку безпечно залишити територію Білорусі.

"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині... Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - заявили Ніколенко.

МЗС також рекомендує українським громадянам зважувати ризики при плануванні поїздок до Білорусі.