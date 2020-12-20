У Білорусі на протестах затримали майже 70 осіб, - правозахисники

Фото: затримання в Мінську (onliner.by)

У Білорусі під час чергового дня протестів затримали 69 осіб. Більшість з них в Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

З цієї кількості 51 чоловік був затриманий в Мінську, решта - в інших населених пунктах Білорусі. П'ятьох затриманих відпустили.

У той же час, управління столичної міліції повідомило, що під час акцій в місті було затримано близько 100 осіб.

Нагадаємо, сьогодні в Мінську проходить акція "Марш народного трибуналу". З самого ранку силовики стягнули в центр міста і під резиденцію Олександра Лукашенка спецтехніку.

Раніше лідер опозиції Світлана Тихановская заявила, що правління Лукашенка закінчитися до весни.

Також, правозахисники центру "Весна" оновили дані за кількістю політв'язнів у Білорусі. За їх даними, 157 осіб визнані політв'язнями.