У Білорусі тривають протести, а в Україні новий антирекорд по коронавірусу: новини за 13 серпня

Колаж РБК-Україна

По всій території Білорусі тривають протести, в Україні зафіксували новий антирекорд по коронавірусу, в Кабміні розповіли, як будуть вчитися деті з 1 вересня. Детальніше про том, що сталося в четвер, 13 серпня, - в матеріалах РБК-Україна

Ситуація в Білорусі: що відбувається в країні

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив розібратися зі всіма фактами затримання під час протестів. В адміністрації Лукашенка повідомили, що станом на вечір, 13 серпня, вже відпущені більше тисячі чоловік.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту.

У лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Співробітник адміністрації Лукашенка звільнився на знак протесту.

У Новополоцьку затримали капітана міліції Єгора Ємельянова, який публічно подав у відставку на тлі протестів.

Президент України прокоментував протести в Білорусі та повідомив, що Київ домагається звільнення затриманих українців

В Києві під посольством Білорусі пройшла акція солідарності. Під диппредставництвом зібралися більше сотні людей.

В Україні новий антирекорд по коронавірусу: майже 1,6 тисяч випадків

Станом на 13 серпня в Україні виявили різке збільшення кількості випадків коронавірусу, за вчора заразилися ще 1 592 людини. Найбільше нових випадків у Харківській, Чернівецькій, Львівській областях та Києві.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

За добу спалах коронавірусу зафіксували у Харківській області - 209 нових випадків. Також значна кількість заражень в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.

На Донбасі підірвалися українські військові, є загиблий

У Донецькій області на невідомому вибуховому пристрою підірвалися українські військові. В результаті інциденту один з них загинув.

Про це йдеться в повідомленні Оперативно-тактичної групи "Схід" в Facebook.

Повідомляється, що інцидент стався в Донецькій області. Військовослужбовці відхилилися від маршруту прямування і підірвалися на невідомому пристрої.

У Кабміні розповіли, як будуть вчитися діти з 1 вересня

Учні зможуть ходити на заняття в школи і університети в перших трьох зонах карантину - зеленій, жовтій та помаранчевій. У регіонах, районах і містах, які потрапили в червону зону, освітні установи закриваються на карантин, а діти навчаються дистанційно.

Входити або пересуватися всередині освітніх установ можна тільки в масках або респіраторах

Подробиці – в матеріалі РБК-Україна "Тест для освіти: як почнеться новий навчальний рік".

З Естонії депортують українських заробітчан: спалахнув скандал

В Естонії вирішили депортувати групу українських трудових мігрантів, яким закидають порушення правил карантину - зокрема, йдеться про недотримання двотижневої самоізоляції після прибуття в країну.

Тепер 12 громадян України на вимогу місцевого Департаменту поліції та прикордонної охорони мають намір вислати назад на батьківщину до кінця дня 14 серпня. Про це передає ERR.

Ситуація викликала обурення роботодавців українських заробітчан. Так, великі фермери та власники п'яти підприємств Південної Естонії, які найняли працівників, звернулися в прокуратуру з вимогою оскаржити рішення про депортацію, а після відмови відомства - вирішили звернутися до суду.