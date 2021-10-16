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У Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Тихановської

Автор: Анна Полисученко

Суд Центрального району Мінська визнав екстремістським Telegram-канал колишнього кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської на підставі матеріалів перевірки Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі. На канал підписані понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFN.

Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали і чати тягнуть відповідальність, нагадали у відомстві.

Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу "Платформа Голос". Поки жоден з цих каналів не внесений до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.

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Білорусь