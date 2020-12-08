ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Білорусі попередили про затримки на кордоні при в'їзді з України

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 8 грудня, на кордоні України з Білоруссю можливі затримки при оформленні на в'їзд з української сторони. На білоруському КПП "Нова Гута" будуть проводитися роботи.

Популярні новини

Про це повідомили в Гомельської митниці, передає "БЕЛТА".

Повідомляється, що на пункті пропуску Нова Гута "(суміжний український -" Нові Яриловичі ") проводитимуться електромонтажні роботи з 13:00 до 15:00.

"У зв'язку з цим в цей період часу можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону транспортними засобами та громадянами", - йдеться в повідомленні.

Гомельська митниця просить сьогодні обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Україною.

Нагадаємо, в листопаді Білорусь заборонила в'їзд іноземцям в рамках боротьби з COVID-19. Заборона не стосується пасажирів, які прибувають до аеропорту Мінська. Крім того, вона не поширюється на дипломатів, далекобійників, членів сімей громадян Білорусі, іноземців з дозволом на проживання і дозволом на роботу і так далі.

Раніше також повідомлялося, що на сьогодні громадяни України можуть вільно відвідати 63 країни, десять з яких в Європі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаБілоруськордон