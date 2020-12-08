У Білорусі попередили про затримки на кордоні при в'їзді з України

Сьогодні, 8 грудня, на кордоні України з Білоруссю можливі затримки при оформленні на в'їзд з української сторони. На білоруському КПП "Нова Гута" будуть проводитися роботи.

Про це повідомили в Гомельської митниці, передає "БЕЛТА".

Повідомляється, що на пункті пропуску Нова Гута "(суміжний український -" Нові Яриловичі ") проводитимуться електромонтажні роботи з 13:00 до 15:00.

"У зв'язку з цим в цей період часу можливі затримки при проходженні білорусько-українського кордону транспортними засобами та громадянами", - йдеться в повідомленні.

Гомельська митниця просить сьогодні обирати інші пункти пропуску для перетину кордону з Україною.

Нагадаємо, в листопаді Білорусь заборонила в'їзд іноземцям в рамках боротьби з COVID-19. Заборона не стосується пасажирів, які прибувають до аеропорту Мінська. Крім того, вона не поширюється на дипломатів, далекобійників, членів сімей громадян Білорусі, іноземців з дозволом на проживання і дозволом на роботу і так далі.

Раніше також повідомлялося, що на сьогодні громадяни України можуть вільно відвідати 63 країни, десять з яких в Європі.