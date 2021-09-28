У Білорусі запропонували референдум щодо смертної кари

З такою заявою Миклашевич виступив після обговорення пропозицій щодо змін до конституції Білорусі за участі глави білоруського режиму Олександра Лукашенка.

"Обговорювалося питання, яке не знайшло єдиних підходів на засіданнях конституційної комісії, зв'язане зі статтею конституції, яка передбачає можливість застосування смертної кари. Сьогодні позиція, що наразі нема потреби виносити це питання не референдум (щодо нової редакції Конституції - ред.). З цією метою потрібно проводити спеціальний референдум в майбутньому", - сказав він.

Миклашевич додав, що сьогодні обговорювати питання скасування смертної кари чи зміни порядку її застосування недоцільно.

"Оскільки це питання дуже чутливе. Воно розглядалося вже на референдумі в 1996 році. І для проведення спеціального референдуму потрібна відповідна робота, соціологічні дослідження, роз'яснювальна робота та перевірка готовності суспільства до прийняття такого відповідального рішення", - пояснив глава КС Білорусі.

Наразі Білорусь єдина країни Європи, де досі застосовується смертна кара. Однак з 2000 року кількість смертних вироків поступово зменшується.