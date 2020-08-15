В Білорусі оголосили результати виборів, а в Україні черговий антирекорд по коронавірусу: новини за 14 серпня

Колаж РБК-Україна

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента, Білорусь передала 32 затриманих бойовиків "Вагнера" Росії, в Україні зафіксовано черговий антирекорд по коронавірусу. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 14 серпня, - в матеріалі РБК-Україна

Ситуація в Білорусі: подробиці

Центральна виборча комісія Білорусі оголосила офіційні результати виборів президента. Чинний лідер Олександр Лукашенко набрав більше 80% голосів.

В ЄС не визнали результати виборів в Білорусі і почали роботу над санкціями.

Голова Центральної виборчої комісії Білорусії Лідія Єрмошина виключила можливість перегляду результатів виборів в країні. Раніше ЦВК відхилив всі скарги опозиційних кандидатів на результати виборів.

Кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська виступила з ще одним відеозверненням. Вона закликала зупинити насильство на вулицях.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко провів засідання з членами Ради безпеки. Під час нього глава держави закликав жителів країни не ходити на акції протестів.

14 серпня в центрі Мінська близько 10 тисяч осіб зібралися біля Будинку уряду, і силовики нікого не затримували, а деякі військові опускали щити перед демонстрантами, демонструючі підтримку. У мережі показали фото і відео, як учасники мітингів підходять до солдатів, обіймають їх, цілують і дарують квіти.

У Білорусі третій день проходять страйки на найбільших підприємствах країни. Працівники вимагають припинити насильство з боку правоохоронців і провести нові вибори президента, більш докладно про ситуацію в країні - в матеріалі РБК-Україна.

Білорусь повернула 32 затриманих бойовиків "Вагнера" Росії

Уряд Білорусі передав Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнера", які були затримані під Мінськом. Зараз вони знаходяться на території Росії. Про це повідомляє Генеральна прокуратура РФ.

Ще один боєць залишився в Білорусі, бо крім російського, у нього є ще й білоруський паспорт.

В РНБО заявили, що повернення білоруською владою бойовиків "Вагнера" у Росію є недружнім кроком стосовно України, та негативно позначиться на відносинах Києва і Мінська

В Україні черговий антирекорд по коронавірусу: 1 732 випадки за добу

Станом на 14 серпня в Україні виявили рекордний приріст заражених коронавірусом за добу, заразились ще 1 732 людини. Найбільше випадків в Харківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській областях.

Такі дані наводить карта Ради нацбезпеки та оборони.

Новим антилідером стала Харківська область. Там вже два дні поспіль більше 200 нових випадків.

У Карпатах загинув відомий київський нейрохірург

У Карпатах загинув відомий київський нейрохірург, доктор медичних наук Юрій Ямінський. Трагедія сталася під час проходження туристичного маршруту на гору Стримба біля села Колочава. 55-річному чоловікові стало погано, і відкачати його не вдалося.

На гору Стримба 55-річний Ямінський вирушив у складі групи з 5 осіб, в поході його супроводжував син і колеги. Після сходження на гору, Ямінському раптово стало погано, він впав разом з рюкзаком і спорядженням. Колеги хірурга намагалися надати йому допомогу, реанімувати його, але всі їх зусилля не дали позитивного результату.

Тітушка вигнали з Федерації боїв без правил через 2 дні після скандального призначення

Вадим Тітушко, який став скандально відомим у 2013 році через напад на журналістів на акції "Вставай, Україно", був призначений віце-президентом Української федерації змішаних бойових мистецтв (ММА) у Київській області. Однак побути на новій посаді спортсмену з Білої Церкви вдалося всього лише пару днів - 14 серпня його вже вигнали з організації UF MMA.

Про це заявили на Facebook-сторінці UF MMA, відповівши таким чином на масу обурених коментарів у соціальних мережах після резонансного призначення.

Осінь буде прохолодною і заморозки настануть швидко: українців засмутили прогнозом погоди

Погода в Україні восени буде прохолодною, але сухою. А ось заморозки можуть прийти в країну вже дуже швидко – у жовтні.

Вересень в Україні буде сухим і теплим, а потім варто очікувати похолодання аж до заморозків. Такий сумний прогноз погоди на осінь 2020 року дав голова Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.