В Беларуси объявили результаты выборов, а в Украине очередной антирекорд по коронавирусу: новости за 14 августа

Коллаж РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента, Беларусь передала 32 задержанных боевиков "Вагнера" России, в Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 14 августа, - в материале РБК-Украина

Ситуация в Беларуси: подробности

Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила официальные результаты выборов президента. Действующий лидер Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

В ЕС не приняли результаты выборов в Беларуси и начали работу над санкциями.

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина исключила возможность пересмотра результатов выборов в стране. Ранее ЦИК отклонил все жалобы оппозиционных кандидатов на результаты выборов.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с еще одним видеообращением. Она призвала остановить насилие на улицах.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел заседание с членами Совета безопасности. Во время него глава государства призвал жителей страны не ходить на акции протестов.

14 августа в центре Минска около 10 тысяч человек собрались возле Дома правительства, и силовики никого не задерживали, а некоторые военные опускали щиты перед демонстрантами, проявляя поддержку. В сети показали фото и видео, как участники митингов подходят к солдатам, обнимают их, целуют и дарят цветы.

В Беларуси третий день проходят забастовки на крупнейших предприятиях страны. Работники требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей и провести новые выборы президента, более подробно о ситуации в стране - в материале РБК-Украина.

Беларусь передала 32 задержанных боевиков "Вагнера" России

Правительство Беларуси передала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнера", которые были задержаны под Минском. Сейчас они находятся на территории России. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Еще один боец остался в Беларуси, так как кроме российского, у него есть еще и белорусский паспорт.

В СНБО заявили, что возвращение белорусскими властями боевиков "Вагнера" в Россию является недружелюбным шагом в отношении Украины, и негативно скажется на отношениях Киева и Минска.

В Украине очередной антирекорд по коронавирусу: 1 732 случая за сутки

По состоянию на 14 августа в Украине выявили рекордный прирост зараженных коронавирусом за сутки, заразились еще 1 732 человека. Больше всего случаев в Харьковской, Львовской, Черновицкой, Одесской областях.

Такие данные приводит карта Совета нацбезопасности и обороны.

Новым антилидером стала Харьковская область. Там уже два дня подряд более 200 новых случаев.

В Карпатах погиб известный киевский нейрохирург

В Карпатах погиб известный киевский нейрохирург, доктор медицинских наук Юрий Яминский. Трагедия произошла во время прохождения туристического маршрута на гору Стрымба возле села Колочава. 55-летнего мужчине стало плохо и откачать его не удалось.

На гору Стрымба 55-летний Яминский отправился в составе группы из 5 человек, в походе его сопровождал сын и коллеги. После восхождения на гору, Яминскому внезапно стало плохо, он упал вместе с рюкзаком и снаряжением. Коллеги хирурга пытались оказать ему помощь, реанимировать его, но все их усилия не дали положительного результата.

Титушко выгнали из Федерации боев без правил через 2 дня после скандального назначения

Вадим Титушко, получивший скандальную известность в 2013 году за нападения на журналистов на акции "Вставай, Украина", был назначен вице-президентом Украинской федерации смешанных боевых искусств (ММА) в Киевской области. Однако пробыть в новой должности спортсмену из Белой Церкви удалось всего лишь пару дней - 14 августа его уже выгнали из организации UF MMA.

Об этом заявили на Facebook-странице UF MMA, ответив таким образом на массу возмущенных комментариев в социальных сетях после резонансного назначения.

Осень будет прохладной и заморозки наступят быстро: украинцев огорчили прогнозом погоды

Погода в Украине осенью будет прохладной, но сухой. А вот заморозки могут прийти в страну уже очень быстро – в октябре.

Сентябрь в Украине будет сухим, и вполне теплым, а потом стоит ожидать похолодания, вплоть до заморозков. Такой прогноз погоды на осень 2020 года дал глава Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.