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У Білорусі чоловіки масово виїздять за кордон через страх відправки Лукашенком війск до України

Автор: Світлана Мащенко

У Білорусі чоловіки масово почали виїздити за кордон через страх того, що Олександр Лукашенко може відправити їх воювати в Україну.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у телемарафоні.

"У Білорусі почався масовий виїзд чоловік за кордон. Чоловіки бояться, що Лукашенко може відправити війська до України, в чому я поки що сумніваюся", - розповів він.

Вадим Денисенко також додав, що в Білорусі починається паніка.

"Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України" - підсумував радник міністра внутрішніх справ.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зараз не спостерігається прямої участі Білорусі в російсько-українській війні. Втім, наші військові готові до такого розвитку подій.

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Білорусь