У Білорусі чоловіки масово виїздять за кордон через страх відправки Лукашенком війск до України

У Білорусі чоловіки масово почали виїздити за кордон через страх того, що Олександр Лукашенко може відправити їх воювати в Україну.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко у телемарафоні .

"У Білорусі почався масовий виїзд чоловік за кордон. Чоловіки бояться, що Лукашенко може відправити війська до України, в чому я поки що сумніваюся", - розповів він.

Вадим Денисенко також додав, що в Білорусі починається паніка.

"Чим більше цієї паніки буде, тим менше вірогідність, що Лукашенко навіть теоретично наважиться рухатися в бік України" - підсумував радник міністра внутрішніх справ.