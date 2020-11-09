У Білорусі на "Гродно Азоті" сталася зупинка цеху

Фото: "Гродно Азот" (tut.by)

На білоруському заводі "Гродно Азот" сталася зупинка цеху. Причиною тому стала проблема в технологічному процесі.

Про це повідомляє "БелТА".

Зараз ведуться роботи з налагодження технологічного процесу і подальшого пуску в роботу цеху.

"У понеділок, 9 листопада, в 05:30 через проблеми в технологічному процесі відділення очищення конвертованого газу сталася зупинка компресора синтез-газу в цеху аміаку-4 зі скиданням азотно-водневої суміші на факел", - йдеться в повідомленні.

"Гродно Азот" - це найбільша білоруська державна компанія, виробник азотних сполук та добрив. Кількість співробітників перевищує 7 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що "Гродно Азот" може зупинити роботу через масові страйки.

Нагадаємо, в суботу президент Білорусі Олександр Лукашенко відвідав Білоруську атомну електростанцію. Він назвав її запуск історичною подією.